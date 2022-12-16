 Президент РТ поручил до конца 2022 года ввести все объекты, строящиеся по нацпроектам
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Президент РТ поручил до конца 2022 года ввести все объекты, строящиеся по нацпроектам

В этом году на мероприятия по нацпроектам направят 42 млрд рублей.

Республика
16 декабря 2022  13:35
Автор:
Карина Кострулева

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ввести все запланированные объекты, которые строятся по нацпроектам. Об этом он сообщил на заседании в Доме Правительства региона.

По словам Президента, в этом году на мероприятия по нацпроектам направят 42 млрд рублей. Из этой суммы — 30,5 млрд — выделено из федерального бюджета и 11,3 млрд — из бюджета региона.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что федеральная налоговая служба планирует собрать в Татарстане в конце 2022 года около 1,3 трлн рублей.

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