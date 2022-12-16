Президент РТ поручил до конца 2022 года ввести все объекты, строящиеся по нацпроектам

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ввести все запланированные объекты, которые строятся по нацпроектам. Об этом он сообщил на заседании в Доме Правительства региона.

По словам Президента, в этом году на мероприятия по нацпроектам направят 42 млрд рублей. Из этой суммы — 30,5 млрд — выделено из федерального бюджета и 11,3 млрд — из бюджета региона.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что федеральная налоговая служба планирует собрать в Татарстане в конце 2022 года около 1,3 трлн рублей.