 Президент РТ поручил пригласить детей участников СВО на Новый год в Казанский Кремль
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Президент РТ поручил пригласить детей участников СВО на Новый год в Казанский Кремль

Рустам Минниханов также обратил внимание и на новогодние каникулы детей.

Республика
19 ноября 2022  14:52
Автор:
Карина Кострулева

Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Кабмине Татарстана поручил пригласить детей участников СВО на Новый год в Казанский Кремль.

Так, дети с 5 по 11 классы приглашаются на републиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арену», а ученики с 1 по 4 классы в Казанский Кремль.

Также он поручил обратить внимание на досуг детей во время новогодних каникул. По словам Минниханова, необходимо организовать спортивные и культурные мероприятия.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что к Новому году столицу Татарстана украсят на том же уровне, что и в прошлом году. При этом средства из городского бюджета тратить не будут.

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