Президент РТ поручил пригласить детей участников СВО на Новый год в Казанский Кремль

Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Кабмине Татарстана поручил пригласить детей участников СВО на Новый год в Казанский Кремль.

Так, дети с 5 по 11 классы приглашаются на републиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арену», а ученики с 1 по 4 классы в Казанский Кремль.

Также он поручил обратить внимание на досуг детей во время новогодних каникул. По словам Минниханова, необходимо организовать спортивные и культурные мероприятия.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что к Новому году столицу Татарстана украсят на том же уровне, что и в прошлом году. При этом средства из городского бюджета тратить не будут.