 Президент РТ поручил продумать механизм региональной поддержки ювелиров
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Президент РТ поручил продумать механизм региональной поддержки ювелиров

С начала 2023 года в регионе вступает закон, по которому любые ювелирные предприятия переходят на общий налоговый режим.

Республика
8 декабря 2022  14:18
Автор:
Карина Кострулева

Президент РТ Рустам Минниханов поручил Минфину и Минэкономики республики продумать механизм региональной поддержки небольших ювелирных производств, работающих с серебром. Такое поручение прозвучало на встрече Президента с предпринимателями РТ. 

Соучредитель «Казанской сувенирной компании» Вячеслав Вдовин подчеркнул, что с 1 января 2023 года в силу вступает закон, по которому любые предприятия, занимающиеся производством ювелирных изделий, перейдут на общий налоговый режим. Эксперт отметил, что из-за этого вырастут цены на готовую продукцию на 30%, что грозит малым предприятиям уход с рынка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане с июля 2022 года внедрении автоматизированную упрощенную систему налогообложения. В регионе уже 450 предпринимателей перешли на нее.

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