Президент РТ поручил продумать механизм региональной поддержки ювелиров

Президент РТ Рустам Минниханов поручил Минфину и Минэкономики республики продумать механизм региональной поддержки небольших ювелирных производств, работающих с серебром. Такое поручение прозвучало на встрече Президента с предпринимателями РТ.

Соучредитель «Казанской сувенирной компании» Вячеслав Вдовин подчеркнул, что с 1 января 2023 года в силу вступает закон, по которому любые предприятия, занимающиеся производством ювелирных изделий, перейдут на общий налоговый режим. Эксперт отметил, что из-за этого вырастут цены на готовую продукцию на 30%, что грозит малым предприятиям уход с рынка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане с июля 2022 года внедрении автоматизированную упрощенную систему налогообложения. В регионе уже 450 предпринимателей перешли на нее.