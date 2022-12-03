 Президент РТ поручил провести мероприятия по случаю Дня Героев Отечества на высоком уровне
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Президент РТ поручил провести мероприятия по случаю Дня Героев Отечества на высоком уровне

Об этом он сообщил на совещании в Доме правительства.

Республика
3 декабря 2022  16:26
Автор:
Карина Кострулева

Президент РТ Рустам Минниханов поручил провести мероприятия по случаю Дня Героев Отечества на высочайшем уровне. Об этом Президент сообщил на совещании в Доме правительства. 

«В этот день мы отдаем дань высочайшего уважения за подвиги и особые заслуги перед нашей страной Героям Советского Союза, РФ и кавалерам ордена Святого Георгия», — сказал он. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил органам госвласти и местного самоуправления усилить меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, оказать им необходимую помощь.

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