Президент РТ поручил провести мероприятия по случаю Дня Героев Отечества на высоком уровне

Президент РТ Рустам Минниханов поручил провести мероприятия по случаю Дня Героев Отечества на высочайшем уровне. Об этом Президент сообщил на совещании в Доме правительства.

«В этот день мы отдаем дань высочайшего уважения за подвиги и особые заслуги перед нашей страной Героям Советского Союза, РФ и кавалерам ордена Святого Георгия», — сказал он.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил органам госвласти и местного самоуправления усилить меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, оказать им необходимую помощь.