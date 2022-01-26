Президент Татарстана поручил сдать IT-парк «Спартак» в Казани ко Дню республики

Строительство нового IT-парка в Казани на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» завершат, а также сразу запустят ко Дню республики, то есть 30 августа. Так поручил Президент РТ Рустам Минниханов на коллегии Минцифры.

«Глобальный проект, я считаю, очень большие инвестиции, на самом лучшем месте в столице. Мы на этой площадке ко Дню республики должны уже не только построить, но и запустить новый IT-парк», – заявил Минниханов.

Площадь IT-квартала займет 43 тыс. квадратных метров.

Ранее «КВ» сообщали, что в новом технопарке «Спартак» создадут 4 тыс. рабочих мест. Также на заседании минцифры глава ведомства Айрат Хайруллин высказался о криптовалюте. Он отметил, что выступление ЦБ против квази-финансовых средств справедливо, но сумма объема сделок россиян, которые пользуются криптовалютой, достигает пяти млрд рублей.