Глава Минцифры РТ предложил создать в Казани российскую пилотную зону с криптовалютой

На коллегии Минцифры Татарстана глава ведомства Айрат Хайруллин предложил взять криптовалюту под государственный контроль и создать пилотную зону в Казани.

Он отметил, что, хоть и выступление ЦБ России против криптовалюты абсолютно справедливо, в то же время объемы сделок россиян с криптовалютой, по некоторым оценкам, достигают 5 млрд рублей. Более того, количество участников мирового рынка превысило 200 млн человек.

«Предлагаю, Рустам Нургалиевич, по согласованию с ЦБ, с ФСБ, с правительством России, в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктур под контролем государства и регулятора», – обозначил министр.

Также Хайруллин подчеркнул, что подобный опыт уже есть в республике – беспилотное такси в Иннополисе.

