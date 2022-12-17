Президент РТ потребовал строго соблюдать ограничения из-за ОРВИ и гриппа

Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании поручил строго соблюдать ограничения из-за ОРВИ и гриппа. Также он напомнил о мерах борьбы с распространением заболеваний, которые ввели в регионе накануне.

Президент подчеркнул, что с 15 декабря в Татарстане действуют ограничения, которые были приняты Управлением Роспотребнадзора по РТ. Был введен запрет на посещение стационарных пациентов в больницах и организациях социального обслуживания. Помимо этого, посетители и персонал должны строго соблюдать масочный режим.

Казанский врач-инфекционист высшей категории Альфия Зуфарова по просьбе «КВ» рассказала, что поможет повысить иммунитет и какие отечественные и иностранные вакцины хорошо себя зарекомендовали.