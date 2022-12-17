 Президент РТ потребовал строго соблюдать ограничения из-за ОРВИ и гриппа
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Президент РТ потребовал строго соблюдать ограничения из-за ОРВИ и гриппа

С 15 декабря в Татарстане действуют ограничения, которые были приняты Управлением Роспотребнадзора по РТ.

Республика
17 декабря 2022  14:56
Автор:
Карина Кострулева

Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании поручил строго соблюдать ограничения из-за ОРВИ и гриппа. Также он напомнил о мерах борьбы с распространением заболеваний, которые ввели в регионе накануне.

Президент подчеркнул, что с 15 декабря в Татарстане действуют ограничения, которые были приняты Управлением Роспотребнадзора по РТ. Был введен запрет на посещение стационарных пациентов в больницах и организациях социального обслуживания. Помимо этого, посетители и персонал должны строго соблюдать масочный режим. 

Казанский врач-инфекционист высшей категории Альфия Зуфарова по просьбе «КВ» рассказала, что поможет повысить иммунитет и какие отечественные и иностранные вакцины хорошо себя зарекомендовали.

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