Риск снижается в разы: казанский врач-инфекционист назвала эффективные от свиного гриппа прививки

В Татарстане по требованию Роспотребнадзора ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях. Теперь медики и пациенты обязаны носить маски в больницах и поликлиниках. Также маски обязательны постояльцы и персонал в интернатах, приютах и детдомах.

В республике продолжает расти заболеваемость ОРВИ, а также распространяется грипп H1N1, что в простонародье называют свиным гриппом. В группе риска дети до пяти лет, пожилые, а также люди с ОВЗ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что грипп спустя шесть лет вернулся в Россию и в настоящее время является превалирующим среди находок гриппозной этиологии.

Основные симптомы «свиного гриппа»

«Заболеваемость гриппом растет, пока эпидемический порог не превышен, но число заболевших выросло в разы. На данный момент начал превалировать грипп Н1N1, так называемый свиной грипп», — отмечает казанский врач-инфекционист высшей категории Альфия Зуфарова.

Для гриппа характерны не очень длинный инкубационный период — около 12 часов, высокая температура — до 39 градусов и выше, интоксикация – головная боль, слабость, ломота в теле. Также, по словам эксперта, на этом этапе возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного трактата – тошнота, боли в животе, рвота и жидкий стул.

«Со второго, третьего дня присоединяется кашель-сухой, надсадный, мучительный; сопровождается першением, саднением горла и за грудиной. Ларингит, трахеит — самое частое проявление этого вида гриппа. Осложнением может быть и пневмония», — рассказала доктор.

«Повысить иммунитет поможет адаптогены, закаливание и занятия спортом»

Вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Несмотря на опыт пандемии, по словам Зуфаровой, мы быстро забыли ковид и масочный режим.

«Сейчас люди, даже приходя в лечебное учреждение, не считают нужным надеть маску. Мытье рук с мылом или обработка дезсредствами после транспорта и общественных мест поможет предотвратить передачу вируса контактно-бытовым путем. Стоит избегать контактов с заболевшими людьми и сократить время пребывания в местах массового скопления людей», — говорит врач.

А повысить иммунитет в это непростое время поможет адаптогены, закаливание и занятие спортом. «Вакцинация — она не обеспечивает полную защиту от вируса, но риск заболеть снижается в разы. В случае заражения заболевание с большой вероятностью пройдет легче», — говорит Зуфарова.

Также эксперт отметила, что сейчас хорошо зарекомендовали себя препараты «Гриппол Плюс», «Совигрипп», «Флю-М», «ФлюМ тетра». Это вакцины отечественного производства, которые можно вводить детям, начиная с раннего возраста. Кроме того, есть и импортные вакцины, которые сертифицированы на территории России, а именно — «Флюарикс», «Инфлювак», «Ваксигрипп», они тоже могут защитить от Н1N1.

«Для иммунизации достаточно одной прививки, которую необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель. Детям от 6 месяцев и до 3 лет вакцину вводят двукратно с интервалом 4 недели», — поделилась врач.

Вирус может вернуться видоизмененной антигенной «маской»

На вопрос о том, надолго ли задержится Н1N1, специалист ответила, что вирусы гриппа очень изменчивы.

«Непрекращающаяся точечная мутация антигенов помогает вирусу избегать защиту иммунитета человека ранее сталкивающегося с вирусом и обеспечивать повторные заражения», — отмечает эксперт.

По словам врача, вирус становится «немного другим по составу» и иммунная система быстро не распознает его и не может защитить организм. После того как сформируется коллективный иммунитет, заболеваемость пойдет на спад, но вирус опять может к нам вернуться, как и в этом году, но уже с видоизмененной антигенной «маской».