 Студент КФУ Аммар Хуссеин стал волонтером года Республики Татарстан
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Студент КФУ Аммар Хуссеин стал волонтером года Республики Татарстан

Участие в церемонии вручения премии принял Президент РТ Рустам Минниханов.

Республика
3 декабря 2022  15:14
Автор:
Эдуард Салихов

Студент пятого курса КФУ Аммар Хуссеин стал волонтером года Республики Татарстан. Участие в церемонии вручения премии принял Президент РТ Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

«Мы восхищаемся вашей силой воли, бескорыстием, добротой, а также проявлением вашей гражданственности. <...> Выражаю вам за это искреннюю благодарность!» - заявил Минниханов. 

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов отметил, что добровольчество служит и важным социальным институтом, который помогает молодежи и в профориентации. При этом движение охватывает не только молодых людей, но и старшее поколение. 

Напомним, недавно в Казани завершился итоговый форум добровольчества Татарстана. В нем приняли участие 150 волонтеров из 45 районов РТ. Участники посетили сессии и тренинги. Также волонтеры подвели предварительные итоги года. 

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