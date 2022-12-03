Студент КФУ Аммар Хуссеин стал волонтером года Республики Татарстан

Студент пятого курса КФУ Аммар Хуссеин стал волонтером года Республики Татарстан. Участие в церемонии вручения премии принял Президент РТ Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

«Мы восхищаемся вашей силой воли, бескорыстием, добротой, а также проявлением вашей гражданственности. <...> Выражаю вам за это искреннюю благодарность!» - заявил Минниханов.

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов отметил, что добровольчество служит и важным социальным институтом, который помогает молодежи и в профориентации. При этом движение охватывает не только молодых людей, но и старшее поколение.

Напомним, недавно в Казани завершился итоговый форум добровольчества Татарстана. В нем приняли участие 150 волонтеров из 45 районов РТ. Участники посетили сессии и тренинги. Также волонтеры подвели предварительные итоги года.