Президент РТ Рустам Минниханов подарил девочке из многодетной семьи ноутбук

Президент РТ Рустам Минниханов подарил 15-летней девочке из многодетной семьи ноутбук. Так руководитель республики принял участие в акции «Елка желаний».

«Елка, украшенная открытками с мечтами детей, была установлена в холле Государственного Совета РТ, и Рустам Минниханов выбрал три открытки», – рассказала пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова.

Двое из этих детей проживают в Казани и один – в Набережных Челнах, добавила она.

По словам девочки, у нее есть три брата, а сама она увлекается рисованием.

Ранее сообщалось, что Министр Миндортранса РТ Фарит Ханифов принял участие во всероссийской добровольческой акции «Елка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту Демида Лисовского из Казани, который пожелал побывать в роли машиниста поезда.