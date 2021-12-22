Миндортранс РТ исполнил мечту 10-летнего казанца, пожелавшего побывать машинистом

Министр Миндортранса РТ Фарит Ханифов принял участие во всероссийской добровольческой акции «Елка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту Демида Лисовского из Казани, который пожелал побывать в роли машиниста поезда. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса РТ.

«Мне нравятся поезда, в них интересно. Я ездил на поездах дальнего следования в Москву и Сочи. А сегодня обошел весь поезд, узнал, как будут сидеть пассажиры. Я очень доволен», – поделился впечатлениями с журналистами Демид.

Так, мальчик смог проехать вместе с мамой в кабине машиниста электропоезда, который отправлялся по маршруту Казань – Аэропорт.