 Миндортранс РТ исполнил мечту 10-летнего казанца, пожелавшего побывать машинистом
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Миндортранс РТ исполнил мечту 10-летнего казанца, пожелавшего побывать машинистом

Мальчик вместе с мамой отправился на электропоезде по маршруту Казань – Аэропорт.

Город
22 декабря 2021  17:34
Автор:
Карина Кострулева

Министр Миндортранса РТ Фарит Ханифов принял участие во всероссийской добровольческой акции «Елка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту Демида Лисовского из Казани, который пожелал побывать в роли машиниста поезда. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса РТ.

«Мне нравятся поезда, в них интересно. Я ездил на поездах дальнего следования в Москву и Сочи. А сегодня обошел весь поезд, узнал, как будут сидеть пассажиры. Я очень доволен», – поделился впечатлениями с журналистами Демид. 

Так, мальчик смог проехать вместе с мамой в кабине машиниста электропоезда, который отправлялся по маршруту Казань – Аэропорт. 

 

 

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