Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%

В Татарстане за 9 месяцев этого года увеличился турпоток на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом на совещании по развитию туристической отрасли заявил Президент РТ Рутам Минниханов.

Также Минниханов отметил, что загрузка отелей в указанный период составила 73%.

«Сфера туризма в республике показывает уверенный рост по многим показателям. Динамичное развитие отмечают все туристы, которые приезжают к нам», — сказал он.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане начнут субсидировать пассажирские речные перевозки для развития туризма. Такое поручение, при встрече с Президентом РТ, дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.