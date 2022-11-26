 Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
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Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%

В этот период загруженность отелей региона составила 73%.

Республика
26 ноября 2022  14:55
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане за 9 месяцев этого года увеличился турпоток на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом на совещании по развитию туристической отрасли заявил Президент РТ Рутам Минниханов.

Также Минниханов отметил, что загрузка отелей в указанный период составила 73%.

 «Сфера туризма в республике показывает уверенный рост по многим показателям. Динамичное развитие отмечают все туристы, которые приезжают к нам», — сказал он.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане начнут субсидировать пассажирские речные перевозки для развития туризма. Такое поручение, при встрече с Президентом РТ, дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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