Президент РТ утвердил 20 членов Общественной палаты региона

Президент РТ Рустам Минниханов утвердил 20 новых членов Общественной палаты Татарстана. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Кроме того, еще 20 членов выбрали сегодня на заседании Госсовета РТ.

Полномочия прежних 60 членов ОП Татарстана истекает в ближайшее время. В числе новых членов палаты, которых утвердил Президент — председатель республиканской Общественной палаты Зиля Валеева, директор молодежного экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова, а с полном списком вы можете ознакомится в документе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов изменил состав экспортного совета республики. Из состава вывели Минаеву, Каримову, Гайнова и Минигулова.