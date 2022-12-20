 Президент РТ вручил госнаграду Алексею Чигарову, который изготавливает буржуйки для бойцов СВО
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Президент РТ вручил госнаграду Алексею Чигарову, который изготавливает буржуйки для бойцов СВО

Церемония состоялась в Казанском Кремле.

Республика
20 декабря 2022  13:09
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственную награду Российской Федерации и Республики Татарстан отставному офицеру МВД, а ныне фермеру из региона Алексею Чигарову. Церемония состоялась в Казанском Кремле. 

Ранее «КВ» писали, что Чигаров вместе с помощниками организовал производство печей для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Буржуйки, которые будут согревать бойцов, варят из непригодных автомобильных дисков.

«Я поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за столь почетную награду, а также выразил благодарность ребятам, которые мне помогают в приготовлении этих печек», — рассказал нашему изданию Алексей.

Минниханов в своей речи подчеркнул, что текущий год выдался непростым, страна столкнулась с серьезными вызовами. «Сплотившись вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы вместе преодолеваем трудности, продолжаем плодотворно работать во благо родного Татарстана и нашей страны», — сказал Президент.

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