Президент РТ вручил госнаграду Алексею Чигарову, который изготавливает буржуйки для бойцов СВО

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственную награду Российской Федерации и Республики Татарстан отставному офицеру МВД, а ныне фермеру из региона Алексею Чигарову. Церемония состоялась в Казанском Кремле.

Ранее «КВ» писали, что Чигаров вместе с помощниками организовал производство печей для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Буржуйки, которые будут согревать бойцов, варят из непригодных автомобильных дисков.

«Я поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за столь почетную награду, а также выразил благодарность ребятам, которые мне помогают в приготовлении этих печек», — рассказал нашему изданию Алексей.

Минниханов в своей речи подчеркнул, что текущий год выдался непростым, страна столкнулась с серьезными вызовами. «Сплотившись вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы вместе преодолеваем трудности, продолжаем плодотворно работать во благо родного Татарстана и нашей страны», — сказал Президент.