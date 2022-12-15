Президент РТ вывел четырех человек из состава по вопросам кадровой политики

Президент РТ Рустам Минниханов поменял состав совета по вопросам кадровой политики. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Президента.

Так, из состава вывели экс-министра образования и науки региона Рафиса Бурганова, экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова, судью в отставке Раису Сахиеву, экс-председателя ОП РТ Анатолия Фомина.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов утвердил 20 новых членов Общественной палаты Татарстана. Еще 20 членов сегодня выбрал Госсовет региона.