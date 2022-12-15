 Президент РТ вывел четырех человек из состава по вопросам кадровой политики
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Президент РТ вывел четырех человек из состава по вопросам кадровой политики

Из состава вывели экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова

Республика
15 декабря 2022  19:26
Автор:
Карина Кострулева

Президент РТ Рустам Минниханов поменял состав совета по вопросам кадровой политики. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Президента. 

Так, из состава вывели экс-министра образования и науки региона Рафиса Бурганова, экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова, судью в отставке Раису Сахиеву, экс-председателя ОП РТ Анатолия Фомина.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов утвердил 20 новых членов Общественной палаты Татарстана. Еще 20 членов сегодня выбрал Госсовет региона.

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