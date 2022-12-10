 Президент РТ заявил о росте вирусных инфекцией и призвал усилить работу фильтров
news_header_top_970_100

Президент РТ заявил о росте вирусных инфекцией и призвал усилить работу фильтров

Рост ковида за неделю составил 14%, ОРВИ и грипп — 25%.

Республика
10 декабря 2022  14:19
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане наблюдается рост вирусных инфекцией. Так, рост ковида за неделю составил 14%, ОРВИ и грипп — 25%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов. Кроме того, он призвал усилить профилактические меры. 

«Минздраву необходимо обеспечить готовность медицинских организаций к приему, диагностике и лечению больных, продолжить вакцинацию», — сказал Президент. 

По словам Минниханов, одна из эффективных мер в борьбе с вирусными инфекциями — усиление роботы фильтров на входе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане коронавирусом за сутки заразились 95 человек, 41 человека госпитализировали. За последние сутки в России выявлено 7 397 случаев COVID-19.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане закончили ремонт 114 объектов инженерной инфраструктуры на 5,2 млрд рублей
В Казани на дорогах образовались 8-балльные пробки
Президент РТ заявил о росте вирусных инфекцией и призвал усилить работу фильтров
За сутки с улиц Казани убрали 2,2 тыс. тонн снега
В Казани на подземной парковке ТЦ «Южный» сгорел автомобиль
В Казани из-за метели закрылась смотровая площадка «Чаши»
На уборку казанских улиц вышли 556 дорожных рабочих и 268 единиц спецтехники
Рустам Минниханов присвоил 10 татарстанцам звание «Заслуженный строитель РТ»