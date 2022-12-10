Президент РТ заявил о росте вирусных инфекцией и призвал усилить работу фильтров

В Татарстане наблюдается рост вирусных инфекцией. Так, рост ковида за неделю составил 14%, ОРВИ и грипп — 25%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов. Кроме того, он призвал усилить профилактические меры.

«Минздраву необходимо обеспечить готовность медицинских организаций к приему, диагностике и лечению больных, продолжить вакцинацию», — сказал Президент.

По словам Минниханов, одна из эффективных мер в борьбе с вирусными инфекциями — усиление роботы фильтров на входе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане коронавирусом за сутки заразились 95 человек, 41 человека госпитализировали. За последние сутки в России выявлено 7 397 случаев COVID-19.