Президент Татарстана не стал отменять проведение новогодних елок из-за эпидситуации в республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов не стал отменять проведение новогодних елок из-за эпидемиологической ситуации в республике. Об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства РТ.

«Мы не можем лишать наших детей этого праздника» — отметил Президент.

Также Минниханов призвал соблюдать коронавирусные меры, а Роспотребнадзору республики проконтролировать безопасное проведение новогодних праздников.

Ранее «КВ» сообщали, что Президентская елка в Татарстане пройдёт в два этапа. Мероприятие на 8 тыс. человек будет поделено на два раза.