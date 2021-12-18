Президент Татарстана рассказал о результате введения QR-кодов в республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что введение QR-кодов в общественных местах и транспорте дало результат. Благодаря этой мере новогодние праздники пройдут в более щадящем режиме. Об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства республики.

«Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте даёт результат. Кто бы что ни говорил, это позволяет нам в более щадящем режиме проводить мероприятия, приуроченные к Новому году» — сказал Минниханов.

Также Президент Татарстана призвал к вакцинации людей старше 60 лет, так как для них это особенно важно.

По словам Минниханова, пункты питания на трассах будут работать круглосуточно, несмотря на постановление Кабмина республики.

Ранее «КВ» сообщали, что Казгордума не стала инициировать отмену QR-кодов в Татарстане.