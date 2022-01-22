Президент Татарстана рассказал об увеличении количества заболевших COVID-19

В Татарстане резко возросло количество заболевших COVID-19. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил Президент республики Рустам Минниханов.

Несмотря на рост зараженных, в госпиталях резкого увеличения пациентов не наблюдается, отметил он.

Также Минниханов призвал соблюдать коронавирусные меры, чтобы избежать болезни. Кроме того, он напомнил о заразности нового штамма ковида — омикрон.

Ранее «КВ» сообщали, что в республике выросло количество организаций, нарушающих антиковидные ограничения.