 Президент Татарстана рассказал об увеличении количества заболевших COVID-19
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Президент Татарстана рассказал об увеличении количества заболевших COVID-19

Минниханов призвал жителей республики соблюдать коронавирусные меры.

Республика
22 января 2022  17:46
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане резко возросло количество заболевших COVID-19. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил Президент республики Рустам Минниханов.

Несмотря на рост зараженных, в госпиталях резкого увеличения пациентов не наблюдается, отметил он.

Также Минниханов призвал соблюдать коронавирусные меры, чтобы избежать болезни. Кроме того, он напомнил о заразности нового штамма ковида — омикрон.

Ранее «КВ» сообщали, что в республике выросло количество организаций, нарушающих антиковидные ограничения.

 

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