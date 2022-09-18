Президент Татарстана встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Деловая встреча прошла в Тебризе. Целью круглого стола стало расширение сотрудничества и налаживание контактов между странами.

Минниханов рассказал бизнесменам о группе стратегического видения «Россия — Исламский мир», а также о праздновании в республике 1100-летия принятия ислама волжскими булгарами.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев посетили праздник «День коня», который прошел в Арском РТ. На празднике они осмотрели выставку с технологиями, которая используется в коневодстве, конкурс на самую красивую повозку, площадку для борьбы на конях и скачки.