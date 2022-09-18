 Президент Татарстана встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана
news_header_top_970_100

Президент Татарстана встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана

Встреча прошла в Тебризе.

Республика
18 сентября 2022  14:49
Автор:
Роза Габитова

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ. 

Деловая встреча прошла в Тебризе. Целью круглого стола стало расширение сотрудничества и налаживание контактов между странами. 

Минниханов рассказал бизнесменам о группе стратегического видения «Россия — Исламский мир», а также о праздновании в республике 1100-летия принятия ислама волжскими булгарами.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев посетили праздник «День коня», который прошел в Арском РТ. На празднике они осмотрели выставку с технологиями, которая используется в коневодстве, конкурс на самую красивую повозку, площадку для борьбы на конях и скачки.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова