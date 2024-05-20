Президент Туркменистана созвонился с Миннихановым и поблагодарил за KazanForum

Раис РТ Рустам Минниханов провел телефонный разговор с национальным лидером туркменского народа – Гурбангулы Бердымухамедовым. Разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием и высоко оценил Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum».

В Туркменистане высоко ценят отношения с Татарстаном в рамках сотрудничества с Россией. Минниханов поблагодарил руководство Туркменистана за представительную делегацию и организацию стенда в рамках международной выставки Russia Halal Expo.