Президент Туркменистана созвонился с Миннихановым и поблагодарил за KazanForum

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Россия/Мир
20 мая 2024  17:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис РТ Рустам Минниханов провел телефонный разговор с национальным лидером туркменского народа – Гурбангулы Бердымухамедовым. Разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием и высоко оценил Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum».

В Туркменистане высоко ценят отношения с Татарстаном в рамках сотрудничества с Россией. Минниханов поблагодарил руководство Туркменистана за представительную делегацию и организацию стенда в рамках международной выставки Russia Halal Expo.

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