При сдаче экзамена на права россиянам разрешат чаще ошибаться

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Россия/Мир
6 марта 2024  13:17
Автор:
Эндже Гарафиева

С 1 апреля в России вводят новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав в ГИБДД, пишет РБК.

Согласно регламенту, количество ошибок на вождении увеличится до 7. Сейчас допущены только 5 штрафных баллов. 

По мнению Сергея Матвеева, который является членом Союза автошкол, при сдаче практики это даст большую «поблажку». Мелкие ошибки, которые допускают начинающие водители, сильно влияют на итог экзамена. Но по-прежнему от настроения инспектора ГИБДД-экзаменатора зависит результат ученика.

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При сдаче экзамена на права россиянам разрешат чаще ошибаться
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