 При выдаче электронного паспорта бумажный будет аннулироваться
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При выдаче электронного паспорта бумажный будет аннулироваться

Выдачу цифровых паспортов планируется осуществлять на добровольной основе.

Республика
2 января 2022  11:43
Автор:
Эдуард Салихов

При выдаче электронного паспорта бумажный будет аннулироваться. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ, передает ТАСС.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — рассказал собеседник агентства.

В МВД также добавили, что выдачу цифровых паспортов планируется осуществлять на добровольной основе. 

Напомним, что Правительство РФ выбрало Татарстан в качестве пилотного региона для тестирования цифрового паспорта. Также паспорт испытают в Москве и Подмосковье. Электронные паспорта в республике появятся в 2023 году.

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