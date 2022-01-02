При выдаче электронного паспорта бумажный будет аннулироваться. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ, передает ТАСС.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — рассказал собеседник агентства.

В МВД также добавили, что выдачу цифровых паспортов планируется осуществлять на добровольной основе.

Напомним, что Правительство РФ выбрало Татарстан в качестве пилотного региона для тестирования цифрового паспорта. Также паспорт испытают в Москве и Подмосковье. Электронные паспорта в республике появятся в 2023 году.