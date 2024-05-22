Причиной схода трамвая с рельсов в Казани стал износ путей

На участке от трамвайного депо от Сибирского тракта до улицы Халитова в Казани сошел с рельсов трамвай номер 1301, следовавший по маршруту №7.

Как сообщило МУП «Метроэлектротранс», причиной происшествия стал значительный износ путей, уложенных еще в 1986 году.

Несмотря на регулярное обслуживание и поддержание путей в нормативном состоянии сотрудниками службы путевого хозяйства наземного транспорта, имеются участки, требующие капитального ремонта.

Из 132 километров трамвайных путей, находящихся на балансе предприятия, 70 километров имеют критический уровень износа.