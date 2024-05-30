Прием заявлений на охоту на сурка-байбака стартует в РТ

С 5 июня в Татарстане начнется прием заявлений на получение разрешений на добычу сурка-байбака в общедоступные охотничьи угодья, сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам. Обратиться за разрешением можно в любой филиал МФЦ независимо от района предполагаемой охоты.

Сезон охоты на сурка-байбака продлится с 15 июня по 30 сентября. Нормы добычи по районам составили: 80 особей в Бавлинском районе, 160 – в Лениногорском районе и 40 особей в Ютазинском.

Для получения разрешения татарстанцам необходимо предоставить: заявление, паспорт, охотничий билет и квитанции об уплате госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира. В общей сложности, это 710 рублей.