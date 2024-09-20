Приложение «Народный инспектор» не будет принимать видео, где не видно лиц и номеров

Казанцам объяснили, как будет работать приложение «Народный инспектор». Благодаря ему жители Казани смогут сообщать о нарушениях ПДД с помощью видеозаписей. Однако, прикрепить уже готовый файл нельзя, чтобы избежать фейков.

В приложении появилась большая красная кнопка для начала записи видео. Только так сервис будет принимать нарушение.

Тем не менее не каждое видео, отправленное через приложение, станет основанием для привлечения к ответственности. Госавтоинспекция будет проводить административное расследование, выясняя все обстоятельства дела.

Видео, на которых не видно лиц и номеров автомобилей, будут отклонены.

Жители Казани могут также сообщить о нарушениях ПДД, обратившись непосредственно в ГИБДД.

Напомним, презентация обновленного мобильного приложения «Народный инспектор» состоялась на Kazan Digital Week. Сервис позволит жителям Татарстана не только сообщать о нарушениях ПДД, но и получать за это денежное вознаграждение в размере 50% от полной суммы назначенного нарушителю штрафа.

Схема работы проста. Став свидетелем нарушения ПДД, пользователь сможет отправить видеофиксацию через приложение. После проверки информации и привлечения нарушителя к ответственности, «народному инспектору» будет выплачена половина суммы штрафа.