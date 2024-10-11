Приложение «Народный инспектор» в Татарстане скачали 33 тысячи раз

С момента презентации обновленного приложения «Народный инспектор» Раису РТ, его скачали уже более 33 тысяч раз. Уже поступило более 4 тысяч заявок, около 700 из них находятся на рассмотрении у инспекторов. По первым заявкам произведены выплаты.

Самым первым нарушением стал запечатленный факт, как водитель выехал за стоп-линию. Бдительный гражданин получил 200 рублей.

Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин отметил, что наблюдается активность граждан и нетерпимость к нарушителям ПДД. В этом году аварийность в республике выросла, на дорогах потеряли уже 233 жизни.

Напомним, презентация обновленного мобильного приложения «Народный инспектор» состоялась на Kazan Digital Week. Сервис позволит жителям Татарстана не только сообщать о нарушениях ПДД, но и получать за это денежное вознаграждение в размере 50% от полной суммы назначенного нарушителю штрафа.

Схема работы проста. Став свидетелем нарушения ПДД, пользователь сможет отправить видеофиксацию через приложение. После проверки информации и привлечения нарушителя к ответственности, «народному инспектору» будет выплачена половина суммы штрафа.