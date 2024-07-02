«Приставучих животных» на Баумана будут штрафовать за навязывание услуг

Депутаты Госсовета Татарстана предлагают ввести штрафы для уличного бизнеса, который назойливо навязывает свои услуги прохожим. Проект закона опубликован на сайте ГС РТ и предусматривает изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

Предлагается расширить действующую статью о нарушении порядка организации уличной торговли, а также ввести новую статью о навязчивом предложении товаров и услуг в общественных местах.

Депутаты отмечают, что «приставучий» бизнес, часто работающий в центре Казани, на улице Баумана, портит имидж столицы Татарстана и оставляют негативные впечатления у туристов.

Новый закон должен помочь решить проблему назойливых уличных предпринимателей и создать более комфортную атмосферу для жителей и гостей Казани.