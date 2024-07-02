«Приставучих животных» на Баумана будут штрафовать за навязывание услуг

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Город
2 июля 2024  10:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Депутаты Госсовета Татарстана предлагают ввести штрафы для уличного бизнеса, который назойливо навязывает свои услуги прохожим. Проект закона опубликован на сайте ГС РТ и предусматривает изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

Предлагается расширить действующую статью о нарушении порядка организации уличной торговли, а также ввести новую статью о навязчивом предложении товаров и услуг в общественных местах.

Депутаты отмечают, что «приставучий» бизнес, часто работающий в центре Казани, на улице Баумана, портит имидж столицы Татарстана и оставляют негативные впечатления у туристов.

Новый закон должен помочь решить проблему назойливых уличных предпринимателей и создать более комфортную атмосферу для жителей и гостей Казани.

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