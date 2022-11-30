Приставы Казани нашли, где скрывался должник-алиментщик, через доставку еды

В Ново-Савиновском отделе службы судебных приставов возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя 1992 года рождения. Молодой человек долгое время не выплачивал алименты на содержание своих детей.

Судебный пристав решил использовать нестандартный способ повлиять должника – он направил запрос в службу доставки «Яндекс Еда». Сервис передал сотруднику адрес, куда мужчина заказывал еду. По этому адресу пристав и нашел должника, который жил на съемной квартире.

Должника арестовали на 10 суток. После привлечения к ответственности мужчина официально трудоустроился, предоставив соответствующую справку приставу. Теперь часть его дохода будет удерживаться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.