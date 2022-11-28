Приставы Казани взыскали с мужчины долг по алиментам в 1 млн рублей

Судебные приставы Кировского района взыскали с местного жителя задолженность по алиментам в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Для того, чтобы побудить отца к оплате, сотрудники службы ограничили мужчину в спецправе управления авто, арестовали его банковские счета, ограничили выезд из страны и запретили регистрировать движимое и недвижимое имущество.

Накануне у мужчины должна была состояться сделка. Он собирался продать недвижимость, но не смог переоформить документы из-за наличия задолженности. После этого мужчина полностью погасил долг и заплатил исполнительский сбор на сумму 71 тыс. рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанцу из-за долга по алиментам в 900 тыс. рублей назначили пять суток ареста и четыре месяца работ. Мужчина долгое время не платил алименты своим детям.