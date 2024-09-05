Прививку от гриппа в Татарстане сделали уже свыше 167 тысяч человек

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Республика
5 сентября 2024  12:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане активно идет прививочная кампания против гриппа. По словам главы республиканского Роспотребнадзора Марины Патяшиной, на сегодняшний день вакцинировано уже более 167,6 тысяч жителей. 

Всего в этом году планируется привить 60% населения республики – это более 2,4 миллиона человек.

Вакцинация остается самым эффективным способом защитить себя и своих близких от гриппа и его осложнений. Спикер напомнила, что для формирования иммунитета к вирусу требуется несколько недель, поэтому оптимальное время для вакцинации – сентябрь и октябрь.

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