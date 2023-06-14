Приход Шапи, уход Набиуллина, новости «Рубина-2». Следим за фактами и слухами межсезонья

Набиуллин, Дзагоев, Аднан – на выход?

На сей момент, 14 июня, 12.00 по Москве, «Рубин» официально заявил о расставании с тремя футболистами. Это отбывающий в «Локомотив» Илья Самошников, который уже успел попрощаться с Казанью и болельщиками, а также Александр Саплинов и Димитар Митков, у которых истекли сроки арендных соглашений.О том, что это лишь начало приличного оттока игроков из «Рубина», понятно любому болельщику, который хоть мало-мальски следит за российским чемпионатом. Как бы ни костерили Российскую премьер-лигу, но это элитный дивизион нашего футбола, уровень которого заметно выше уровня первой лиги.

Помимо очевидных кандидатов на выход, которые не играли вообще или играли очень мало за рахимовский «Рубин» даже в Первой лиге и с большой долей вероятности покинут клуб (Ширяев, Набиуллин, Нижегородов, Попов, Горбунов, Кузнецов, Безруков, Костюков – можете продолжить список сами), есть и другого плана игроки.

В частности, в телеграм-каналах появилась информация о том, что «Рубин» готов расстаться с Аланом Дзагоевым. Причина – подверженность травмам этого возрастного футболиста, у которого очень приличный контракт. Сам Алан в интервью «Чемпионату» заявил, что главный тренер Рашид Рахимов хочет, чтобы игрок остался в команде, и что тренер озвучил свое желание руководителям «Рубина».

Еще один футболист, будущее которого под вопросом – иракский защитник Али Аднан. Приобретенный прошлым летом, универсал Аднан, способный сыграть как на фланге, так и в центре обороны, буквально влетел в стартовый состав «Рубина» с первой же игры и был едва ли не лучшим защитником команды, пока не получил травму. В весенней части турнира Первой лиги Аднан даже не был включен в заявку «Рубина», однако, восстановившись после повреждения, тренировался в общей группе.

Некие инсайдеры некоему изданию сообщают: тренерский штаб «Рубина» опасается, что уровень футболиста Аднана не соответствует РПЛ. А я, положа руку на сердце, сомневаюсь в правдивости этой информации, поскольку видел Аднана в деле. В общем, ждем старта заявочной какмпании РПЛ.

Потенциальные новички: Шапи, Уткин, Сутормин

По информации тех же неких инсайдеров, «Рубин» ведет работу в отношении нескольких игроков группы атаки, уже заработавших себе имя в России. Речь о Магомеде-Шапи Сулейманове, Алексее Сутормине и Данииле Уткине.

Магомед-Шапи Сулейманов ярко начал карьеру игрока РПЛ в «Краснодаре» – кстати, свой первый матч в Премьер-лиге Шапи сыграл против «Рубина» в возрасте 17 лет 7 месяцев. Ну, как сыграл – вышел на замену на 90-й минуте. Случилось это 16 июля 2017 года в Казани на «Казань Арене», а матч тот «Рубин» Курбана Бердыева с Гранатом, Кудряшовым и Оздоевым проиграл со счетом 1:2 (Лестьенн – Лаборде-2). Минувший сезон провел в чемпионате Израиля, выступая на правах аренды за «Хапоэль Баэр-Шева», в последний раз «отличился» 1 мая во время матча с «Маккаби Хайфа», завершившийся потасовкой с участием футболистов и болельщиков. Спортивный суд дисквалифицировал россиянина на 10 матчей. Всего же за сезон-2022/23 Сулеймсанов провел за команду израильского клуба 35 матчей в трех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач.

Нужен ли Шапи «Рубину»? Казанцы уже как-то имели дело с другим воспитанником «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который начинал карьеру вместе с Шапи и так же ярко. В «Рубине» у Игнатьева не пошло, как не пошло потом и в «Локомотиве». Сулейманов тоже потускнел после самого яркого своего сезона-2018/19 в составе «Краснодара». Может быть, оттого, что парня попросту изучили, а на что-то новенькое он не способен? Отметим, что большую часть своих мячей в РПЛ Шапи забил, выходя на замену, в «Краснодаре» он был ярко выраженным джокером. Впрочем, в Израиле уже чаще выходил в старте – либо по-футбольному повзрослел, либо уровень чемпионата такой. «Краснодар» просит за Сулейманова меньше миллиона евро – тоже показатель, хорошего игрока за такие деньги отдавать не будут. В общем, кот в мешке: не исключено, что «выстрелит», но может и окончательно затухнуть.

Гораздо интереснее другой воспитанник академии «Краснодара» Даниил Уткин. Креативный полузащитник, созидатель атак, футболист, через которого можно строить игру команды, но который может и в обороне отпахать по полной программе. Полноценная замена Дзагоеву, если Алан покинет «Рубин». В «Ростов» из «Краснодара» Уткин ушел за 3 млн евро, за какие деньги «Ростов» будет готов расстаться с твердым игроком «основы» и конструктором атак (35 матчей в чемпионате и кубке России минувшего сезона, 3 гола, 11 голевых передач) – вопрос риторический. Уткин – это усиление «Рубина», но с трудом верится, что этот игрок появится в команде Казани.

А вот появление в «Рубине» Алексея Сутормина выглядит куда более реалистичным – достаточно вспомнить трансферный скачок этого нападающего, совершенный четыре года назад: 1 июля 2019-го – из «Оренбурга» в «Рубин» за 2 млн евро, а 8 июля 2019-го – из «Рубина» в «Зенит» за 3 млн евро, если верить сайту transfermarkt.world. Статистика Сутормина в нынешнем сезоне – мягко говоря, так себе: 20 матчей в трех турнирах (из них 9 – в стартовом составе), 0 голов, 0 передач, 813 минут игрового времени (в среднем по 40 минут 36 секунд за матч). Судите сами, нужен ли «Рубину» такой нападающий.

Кроме того, в «Рубин» «сватают» левого защитника «Сочи» Сергея Терехова и центрального защитника «Краснодара» Егора Сорокина. Если интерес к Терехову понятен в связи с уходом Самошникова, то Сорокин, воспитанник академии «Рубина», скорее всего, рассматривается как альтернатива хорошему футболисту и человеку, но, увы, не молодеющему Александру Мартыновичу.

«Рубин-2»: работа идет в тишине, Гекдениз скоро будет

Пока спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов занимается делами главной команды, другие сотрудники клуба готовят к старту во Второй лиге «Рубин-2». О том, что фарм-клуб прошел лицензиорование, мы уже писали, как и о том, на каком стадионе Казани будет играть команда Второй лиги. По последним нашим данным, в качестве запасной арены будет заявлен стадион «Трудовые Резервы», на котором проводит свои матчи женская команда «Рубин».

Последняя инсайдерская информация: по данным «КВ», в понедельник, 19 июня, в Казани ждут Гекдениза, который вплотную займется формированием «Рубина-2». В клубе уже определились с ассистентом главного тренера, это российский специалист, имя которого пока не называется. Гекдениз Карадениз, Легендарный для Казани футболист приезжал в наш город ранней весной, чтобы воочию увидеть «материал», с которым ему предстоит работать.

Уже несколько дней с командой «Нэфис», на базе которой создается «Рубин-2», тренируются выпускники академии «Рубина», всего на занятиях работают порядка сорока человек. Как стало известно «КВ», из этих игроков и будет сформирована заявка «Рубина-2», этой команде уже выделено одно из натуральных тренировочных полей на клубной базе.

В то же время, любительская команда «Нэфис» продолжит выступать в чемпионате Татарстана, который в нынешнем сезоне заметно интереснее, чем был в прошлом.