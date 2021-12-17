«Приют для человека» в Челнах стал лучшим некоммерческим проектом года

Социальный проект, помогающий бездомным людям и тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, «Приют для человека» в Набережных Челнах признали лучшим некоммерческим проектом года, сообщают «Челнинские известия».

Проект выиграл в городском конкурсе на лучшую социально-ориентированную некоммерческую организацию. Руководство приюта теперь намерено поучаствовать в президентском гранте в январе 2022 года.

«Президентский грант - это не только хорошая финансовая помощь, но и получение определенного статуса, и даже некой защиты», – сообщил волонтер и предприниматель Рустам Гатин.

Он добавил, что на выигранные деньги хотел бы плотнее заняться распространением «Приюта для человека», и открыть дополнительные точки в городе.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани открылась шестая по счету точка помощи для бездомных и малоимущих «Приют человека».