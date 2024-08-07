Продажи «вторички» на рынке недвижимости Казани замедлились

Согласно данным Яндекс Недвижимости, количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Казани, в июле 2023 года сократилось на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Несмотря на снижение предложения, средняя стоимость квартир в Казани продолжает расти. В июле она достигла 7,5 млн рублей, а цена за квадратный метр – 164 тысяч рублей, что на 0,7% выше, чем в июне.

По данным Яндекс Недвижимости, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках России в июле выросла на 0,5% и составила 132 тысячи рублей.

«Текущий рост ключевой ставки и подорожание ипотечных кредитов неизбежно повлияют на динамику цен на рынке недвижимости. В ближайшие месяцы мы ожидаем снижения медианной цены квадратного метра на вторичном рынке и покупательской активности, а также увеличение скидок при торге до 7%», — прогнозирует коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

В настоящее время стандартная скидка при покупке квартиры на вторичном рынке составляет 2-5%.

По стоимости квадратного метра среди городов-миллионников Казань уступает Москве (333 тыс. руб.) и Санкт-Петербургу (202 тыс. руб.). В Приволжском федеральном округе ближе всего к столице РТ по стоимости недвижимости находится Нижний Новгород (131 тыс. руб. за 1 кв. м, рост 1,7%).

Цены за квадратный метр менее 100 тысяч рублей зафиксированы в четырех городах России. В Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.