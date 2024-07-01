Проект новой школы на 1,5 тысячи детей в ЖК «Весна-2» одобрен госэкспертизой

В жилом комплексе «Весна-2» в Казани достраивают естественно-научный лицей на 1501 место. Документы прошли экспертизу и получили положительное заключение. Открытие лицея планируется к 1 сентября 2023 года.

Трехэтажное здание площадью почти 28 тысяч квадратных метров возводят на улице Умырзая с декабря 2022 года. В нем будут концертный зал, два спортзала, специальные классы для занятий химией и физикой. Дизайн фасада школы выдержан в одном стиле с домами жилого комплекса.

Общая стоимость строительства составляет 2,6 миллиарда рублей. На объекте насчитывается около 360 строителей.

Новая школа расположилась в активно развивающемся микрорайоне, где проживают около 13 тысяч человек. Она станет второй школой, построенной в этой части Советского района за последние шесть лет. Теперь местным жителям будет доступна вся необходимая социальная инфраструктура: два лицея, пять детских садов и благоустроенная набережная реки Ноксы.