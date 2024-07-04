Проект строительства мусоросжигательного завода в РТ корректируется

Проектно-сметная документация по строительству мусоросжигательного завода под Казанью проходит корректировку, после чего будет направлена на экспертизу, сообщает РБК Татарстан. В апреле говорилось о том, что строительство мусоросжигательного завода в Татарстане планируется завершить к концу 2025 года.

Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

По его словам, экспертиза предыдущего проекта завершена, но в связи с изменениями в поставщике оборудования, инвестор внес коррективы в проект. Он также отметил, что инвестор вел переговоры с потенциальными поставщиками оборудования, но информация о заключении контрактов с ними пока отсутствует.

Сроки, необходимые для внесения изменений в проект, пока не установлены, и Минстрой Татарстана направил инвестору запрос для уточнения сроков.

«Для нас, конечно, важно понять экологические последствия, то есть основной вопрос - прохождение экологической экспертизы в части технологии очистки дыма. Нам очень важно, какие у объекта будут мощности, на какие объемы необходимо будет ориентироваться», - подчеркнул Алексей Фролов.