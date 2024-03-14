Проезд по Вознесенскому тракту должен стоить не дороже 50 рублей за км

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Татарстане планируют реализовать 8,2 млрд рублей. Деньги пойдут на приведение в нормативное состояние 97 км дорог и ремонт 28 мостов.

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Значительная часть работ пройдет в столице республики. Главным инфраструктурным событием года в Казани станет строительство второй очереди Вознесенского тракта - от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». Ожидается, что работы начнутся в мае.

Как сообщалось ранее, проезд по второму участку Вознесенского тракта будет платным. Фарит Ханифов рассказал, что стоимость проезда будет названа к майским праздникам. Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ отметил, что в данный момент рассматриваются два варианта оплаты. Первый предполагает, что платить будут только транзитники, то есть те, кто выезжает с трассы М-7.

- Хоть эта дорога и платная, но мы понимаем, что она в черте города и расценки будут меньше, - уверяет министр. - Это все-таки социальный объект. Да, такие примеры и в Москве, и в Санкт-Петербурге существуют. Будем подходить здесь очень осторожно. Задачи заработать на этом объекте нет.

Второй сценарий означает, что платить будут все участники движения исходя из километража.

- Ведутся расчеты, - объяснил Фарит Ханифов. - Мы сейчас активно этим занимаемся. Я считаю, что это должно стоить не дороже 50 рублей за км. Чтобы сегодня заскочить с Горьковского шоссе на ледовую переправу, платят по 300 рублей. Если треть автомобилей перейдет на Вознесенский тракт, то на треть разгрузится Мамадышский. Я считаю, это будет очень хорошо.

Другим важным достижением для Казани в этом году обещает стать реконструкция Горьковского шоссе. Проект охватывает 11,5 км дороги, ее расширяют с четырех до шести полос. Также на шоссе строятся вылетные магистрали.

В общей сложности на строительство Вознесенского тракта и реконструкцию Горьковского шоссе требуется 40 млрд рублей.

Также в Казани в 2024 году ожидается второй этап ремонта моста Миллениум. Работы затронут участок дороги от улицы Вишневского в сторону улицы Амирхана.