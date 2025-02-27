Прогноз погоды в Татарстане: холодные дни и перемены в начале марта

Специалисты Гидрометцентра Татарстана представили прогноз на начало марта. В ближайшие три дня регион будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

С 28 февраля по 2 марта значительных осадков не предсказывается. Ночью и утром 28 февраля и 1 марта температура опустится до -10…-15 градусов, а при ясной погоде — до -24 градусов. Днем температура будет колебаться от -2 до -8 градусов.

2 марта ожидается небольшое повышение температуры: ночью и утром — от -8 до -13 градусов, при прояснениях — до -19 градусов, а днем — от -1 до -6 градусов.

По предварительным данным Гидрометцентра РТ, с 3 по 4 марта начнется изменение атмосферных процессов. На смену антициклональной погоде придут североатлантические циклоны, которые принесут осадки различной интенсивности, метели и порывистый ветер. В ночные часы температура составит -7…-12 градусов, а 3 марта при ясной погоде — до -16 градусов; днем ожидается от -1 до -6 градусов.