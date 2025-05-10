Программа капремонта в РТ выполнена на 19%

а заседании правительства Татарстана под председательством Рустама Минниханова обсудили ход капитального ремонта социальных объектов и многоквартирных домов.

Ключевые показатели:

Капремонт 911 многоквартирных домов (19% выполнения)

Ремонт 33 школ (38% готовности)

Обновление 226 медучреждений, включая 117 ФАПов (66% выполнения)

Работы в 34 объектах молодежной сферы (36-45% выполнения)

Министр строительства Марат Айзатуллин отметил, что активная фаза ремонта образовательных учреждений начнется после завершения учебного года. В сфере здравоохранения уже завершены 15 ФАПов и 12 пунктов выдачи детского питания.

Особое внимание уделено объектам культуры (60% выполнения) и социальной защиты (61%). По словам министра, к середине мая подрядчики приступят к работам на большинстве оставшихся объектов.

Программа капремонта охватывает 42 муниципалитета, где уже ведутся работы в 387 домах. В ближайшее время планируется начать ремонт еще в 524 многоквартирных домах.

Напомним, ранее сообщалось о старте конкурса дворовых событий «Курше фест».