Программа «Точка трезвости» помогла отказаться от алкоголя 75% семей в Татарстане

В Татарстане продолжает свою работу республиканский проект «Точка трезвости».

Проект делает все, чтобы дети оставались в благополучной семье, не попадая в детские дома. «Точка трезвости» помогает родителям вылечиться от алкоголизма, поправить психологическое здоровье, устроиться на работу. Чаще всего, это родители возрастом до 45 лет.

Как правило, до участия в проекте эти татарстанцы не имели работу, не участвовали в мерах поддержки, а дети даже не были устроены в детский сад.

С участниками проекта работают наркологи.

В среднем по итогу программы 75% семей сохраняют детей в семье после отказа от алкоголя.

«Точка трезвости» поможет в этом году 185 семьям.