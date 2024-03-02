Программа «Точка трезвости» помогла отказаться от алкоголя 75% семей в Татарстане

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Республика
2 марта 2024  13:27
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжает свою работу республиканский проект «Точка трезвости».

Проект делает все, чтобы дети оставались в благополучной семье, не попадая в детские дома. «Точка трезвости» помогает родителям вылечиться от алкоголизма, поправить психологическое здоровье, устроиться на работу. Чаще всего, это родители возрастом до 45 лет.

Как правило, до участия в проекте эти татарстанцы не имели работу, не участвовали в мерах поддержки, а дети даже не были устроены в детский сад. 

С участниками проекта работают наркологи. 

В среднем по итогу программы 75% семей сохраняют детей в семье после отказа от алкоголя.

«Точка трезвости» поможет в этом году 185 семьям. 

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