 Программа «Земский учитель» войдет в нацпроект «Образование»
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Программа «Земский учитель» войдет в нацпроект «Образование»

Благодаря реализации программы за последние 2 года на востребованные должности в РТ приняли 24 педагога из других регионов страны. 

Республика
11 января 2022  15:16
Автор:
Эдуард Салихов

Программа «Земский учитель» войдет в национальный проект «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образовании и науки РТ. 

«Проблема дефицита кадрового обеспечения школ, расположенных в сельской местности и малых городах республики, частично решается посредством реализации федеральной программы „Земский учитель“», — отметили в министерстве.

Отметим, что программа «Земский учитель» работает с 2020 года. Соцпрограмма позволяет привлекать молодых специалистов в села и деревни или в город с населением менее 50 тыс. человек. За это педагог получает 1 млн рублей, но должен отработать за него 5 лет. 

Благодаря реализации программы за последние 2 года на востребованные должности в РТ приняли 24 педагога из других регионов страны.

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Программа «Земский учитель» войдет в нацпроект «Образование»
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