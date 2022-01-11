Программа «Земский учитель» войдет в нацпроект «Образование»

Программа «Земский учитель» войдет в национальный проект «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образовании и науки РТ.

«Проблема дефицита кадрового обеспечения школ, расположенных в сельской местности и малых городах республики, частично решается посредством реализации федеральной программы „Земский учитель“», — отметили в министерстве.

Отметим, что программа «Земский учитель» работает с 2020 года. Соцпрограмма позволяет привлекать молодых специалистов в села и деревни или в город с населением менее 50 тыс. человек. За это педагог получает 1 млн рублей, но должен отработать за него 5 лет.

Благодаря реализации программы за последние 2 года на востребованные должности в РТ приняли 24 педагога из других регионов страны.