Прокуратура Бугульмы потребовала от 11 УК города убрать снег и наледь с крыш

Бугульминская прокуратура потребовала от 11 городских управляющих компаний очистить крыши подконтрольных им домов от снега и наледи, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства утановили, что на крышах многих жилых домов города образовались снег толщиной более 30 см, наледь и сосульки. Все это представляет угрозу жизни и здоровью жителей, а также их имуществу.

Ранее власти Казани после многочисленных жалоб пообещали усилить контроль над уборкой снега.