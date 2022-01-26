 Прокуратура Бугульмы потребовала от 11 УК города убрать снег и наледь с крыш
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Прокуратура Бугульмы потребовала от 11 УК города убрать снег и наледь с крыш

Снег, наледь и сосульки представляют опасность для жителей города.

Республика
26 января 2022  15:01
Автор:
Ольга Ильина

Бугульминская прокуратура потребовала от 11 городских управляющих компаний очистить крыши подконтрольных им домов от снега и наледи, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства утановили, что на крышах многих жилых домов города образовались снег толщиной более 30 см, наледь и сосульки. Все это представляет угрозу жизни и здоровью жителей, а также их имуществу.

Ранее власти Казани после многочисленных жалоб пообещали усилить контроль над уборкой снега.

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