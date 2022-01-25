Власти Казани после многочисленных жалоб усилят контроль над уборкой снега

Исполком Казани усилит контроль над уборкой снега в городе после жалоб от местных жителей. В этом году недовольных оказалось больше, чем обычно, рассказал начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.

Он заявил, что с начала года в РТ осадков выпало почти в два раза выше нормы, поэтому возникли трудности с уборкой.

«У нас есть сложности с дорожными рабочими, водители набраны только в одну смену. При норме 33 у нас 61 мм выпавших осадков», – сообщил Минвалеев.

По его словам, из-за такого колличества снега приходится нанимать дополнительных рабочих, однако такие вакансии среди городских жителей не нарасхват. Водителям механизаторам и машинистам-погрузчикам предлагают зарплату по 55-60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Казани массово жалуются в «Народный контроль» на уборку снега.