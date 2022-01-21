В Казани с начала зимы штрафовали 14 компаний за несвоевременную уборку снега с дорог

В Казани с начала зимнего периода штрафовали 14 компаний за несвоевременную очистку снега с проезжих частей, тротуаров и обочин, тем самым создав опасные условия для езды. Об этом сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Казани майор полиции Альберт Якупов.

Административное правонарушение за небезопасное содержание дорог предполагает штраф на сумму от 200 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Также во время рейдов было выписано 134 предписания на устранение недостатков.

Ранее «КВ» сообщали, что мэрия Казани сняла ролик об уборке снега на территории города.