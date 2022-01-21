 В Казани с начала зимы штрафовали 14 компаний за несвоевременную уборку снега с дорог
news_header_top_970_100

В Казани с начала зимы штрафовали 14 компаний за несвоевременную уборку снега с дорог

Во время проверок было выписано 134 предписания на устранение недостатков.

Город
21 января 2022  16:40
Автор:
Роза Габитова

В Казани с начала зимнего периода штрафовали 14 компаний за несвоевременную очистку снега с проезжих частей, тротуаров и обочин, тем самым создав опасные условия для езды. Об этом сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Казани майор полиции Альберт Якупов.

Административное правонарушение за небезопасное содержание дорог предполагает штраф на сумму от 200 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Также во время рейдов было выписано 134 предписания на устранение недостатков.

Ранее «КВ» сообщали, что мэрия Казани сняла ролик об уборке снега на территории города.

 

Новости
В Татарстане за «круглым столом» обсудили проблемы и перспективы агломераций республики
Минспорт РФ выделил 65 млн рублей на проведение чемпионата мира по волейболу в Казани
В Казани с начала зимы штрафовали 14 компаний за несвоевременную уборку снега с дорог
Перевозчики Казани предоставили в Комитет по транспорту документы на повышение оплаты на проезд
Рустам Минниханов раскритиковал хаотичную застройку пригородов Казани
С 2022 года по нацпроекту «Культура» стартует капремонт муниципальных музеев
В Татарстане мужчина в пьяной ссоре забил своего знакомого до смерти
В Татарстане число вакцинированных жителей достигло отметки в 77%