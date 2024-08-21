Прокуратура добилась восстановления водоснабжения в поселке Бима

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Республика
21 августа 2024  18:50

Благодаря вмешательству прокуратуры Лаишевского района жители поселка Бима снова обеспечены водой. С мая по июнь 2024 года в населенном пункте наблюдались серьезные перебои с водоснабжением.

Несмотря на многочисленные жалобы жителей в администрацию Егорьевского сельского поселения, ситуация не менялась. Прокуратура провела проверку, которая выявила нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации ООО «РСК Инженерные технологии» и местных властей.

По итогам проверки должностные лица ресурсоснабжающей организации и исполкома Лаишевского района привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ. Исполняющий обязанности руководителя Егорьевского сельского поселения привлечен к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ.

В настоящее время нарушения устранены, на водонапорной башне установлен новый насос, подача воды в поселок восстановлена.

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