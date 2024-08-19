Прокуратура добилась закрытия хостела в Челнах

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Республика
19 августа 2024  12:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура города Набережные Челны добилась закрытия хостела на проспекте Хусаина Ямашева, который работал с нарушениями требований пожарной безопасности.

 Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка была проведена по обращению, поступившему в прокуратуру и Управление МЧС России по Республике Татарстан. Выяснилось, что помещения хостела не соответствовали требованиям пожарной безопасности, что ставило под угрозу жизнь и здоровье постояльцев.

Предпринимателю, который сдавал хостел в аренду, было внесено представление об устранении нарушений. Однако владелец бизнеса проигнорировал требования прокуратуры, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд с иском о приостановлении деятельности хостела.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме. Работа хостела приостановлена до устранения нарушений.

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