 Прокуратура Казани начала проверку по факту смерти грудного ребенка
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Прокуратура Казани начала проверку по факту смерти грудного ребенка

Пьяная мать придавила младенца своим телом.

Истории
25 декабря 2021  11:29
Автор:
Роза Габитова

Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверку по факту гибели грудного ребенка из-за несчастного случая. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В поселке Аметьево пьяная 30-летняя мать кормила сына грудью и уснула. Во сне она придавила младенца своим телом. 

Ведомство проверит все причины и обстоятельства происшествия. Также оценит работу систему органов опеки. После чего, будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

Ранее «КВ» сообщали, что челнинец нанес ножевые ранения соседям, которые пришли просить его убавить музыку.

 

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