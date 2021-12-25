Прокуратура Казани начала проверку по факту смерти грудного ребенка

Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверку по факту гибели грудного ребенка из-за несчастного случая. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В поселке Аметьево пьяная 30-летняя мать кормила сына грудью и уснула. Во сне она придавила младенца своим телом.

Ведомство проверит все причины и обстоятельства происшествия. Также оценит работу систему органов опеки. После чего, будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

Ранее «КВ» сообщали, что челнинец нанес ножевые ранения соседям, которые пришли просить его убавить музыку.