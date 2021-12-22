 Прокуратура Казани проводит проверку после отравления угарным газом трех человек
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Прокуратура Казани проводит проверку после отравления угарным газом трех человек

Пострадавшие доставлены в больницу.

Республика
22 декабря 2021  17:09
Автор:
Николай Лукоянов

Прокуратура Советского района Казани начала проверку после отравления угарным газом трех человек в квартире на Советской улице, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Женщину 1990 года рождения, мужчину 1992 года и мальчика 2017 года госпитализировали.

Надзорное ведомство со специалистами выясняют обстоятельства произошедшего, также проверяют соблюдение требований безопасности газового оборудования.

Меры прокурорского реагирования будут приняты в том случае, если в ходе следствия раскроются нарушения, отметил Галиев. 

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