Прокуратура Казани проводит проверку после отравления угарным газом трех человек

Прокуратура Советского района Казани начала проверку после отравления угарным газом трех человек в квартире на Советской улице, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Женщину 1990 года рождения, мужчину 1992 года и мальчика 2017 года госпитализировали.

Надзорное ведомство со специалистами выясняют обстоятельства произошедшего, также проверяют соблюдение требований безопасности газового оборудования.

Меры прокурорского реагирования будут приняты в том случае, если в ходе следствия раскроются нарушения, отметил Галиев.