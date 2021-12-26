 Прокуратура начала проверку после отравления трех взрослых и двух детей угарным газом в Казани
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Прокуратура начала проверку после отравления трех взрослых и двух детей угарным газом в Казани

Двое из пострадавших были госпитализированы.

Город
26 декабря 2021  05:00

Прокуратура Приволжского района Казани начала проверку после того, как в частном доме на улице Поперечно- Кукушкинской угарным газом отравились пять человек, в том числе двое детей. Об этом ссобщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Прокуратура со специалистами выяснит обстоятельства и причины инцидента, а также проверит, как в доме использовалось и содержалось газовое обрудование. При нарушениях будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

Напомним, пострадавшие обратились в скорую помощь вечером 25 декабря. В ДРКБ с отравлением угарным газом средней степени тяжести была госпитализирована девочка 2021 года рождения вместе с женщиной 2003 года рождения. Остальные две женщины и девочка 2007 года рождения получили отравление легкой степени тяжести. От госпитализации они отказались. 

 

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