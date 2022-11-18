 Прокуратура обжаловала «условку» экс-следователя Челнов, обвиняемого в превышении полномочий
news_header_top_970_100

Прокуратура обжаловала «условку» экс-следователя Челнов, обвиняемого в превышении полномочий

Ведомство считает незаконным оправдание подсудимого по некоторым статьям и снятие ареста на его имущество.

Республика
18 ноября 2022  14:48
Автор:
Ольга Ильина

Гособвинение не согласилось с приговором экс-следователю набережночелнинского отдела СКР по РТ, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Подсудимому дали два года условно – прокуратура сочла, что наказание слишком мягкое, и обжаловала его.

Также ведомство уверено, что мужчину незаконно оправдали по некоторым статьям и сняли арест на имущество. Об этом «КВ» рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее бывшего следователя обвинили в получении взятки. Подсудимому якобы заказали завести на одного мужчину дело о мошенничестве, предложив 1 млн рублей. В отношении челнинца возбудили дело, но суд вернул его на дополнительное расследование. Позже экс-следователь предъявил расписку, где указывалось, что он взял эту сумму в долг.

Изначально подсудимому вменяли ряд статей. Сейчас по некоторым он оправдан, а по некоторым преследование прекратили за истечением срока давности, заключил источник «КВ».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса